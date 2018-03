Yolanthe Sneijder-Cabau rouwt om verongelukte Turkse vriendin

"Ik kan geen woorden vinden om te omschrijven hoe intens verdrietig ik ben", schrijft Sneijder-Cabau bij drie foto's van haar en Basaran. "Ik kan niet eens geloven dat ik dit bericht schrijf. Ze was geliefd en werd bewonderd. Ze had het hart van een engel. Geen woorden of daden kunnen de pijn en het verdriet van haar familie wegnemen. Mag God haar prachtige ziel in vrede laten rusten en kracht geven aan de lieve familie Basaran."

Basaran was onderweg van Dubai, waar ze haar vrijgezellenfeestje had gevierd met een groepje vriendinnen, naar Turkije. De Turkse vrouw en haar zeven vriendinnen vlogen in het privétoestel van haar vader, zakenman Huseyin Basarin. Ook drie bemanningsleden kwamen om bij de crash.

Volgens het Iraanse persbureau Fars is het toestel in de sneeuw tegen een berg gevlogen en geëxplodeerd.