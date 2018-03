90210-collega's Tori Spelling en Jennie Garth gaan weer samenwerken

Dit onthult Spelling (44) op Instagram, met een foto die ze maakte bij de CBS-studio's.

In de begeleidende tekst schrijft de actrice dat ze een creatieve dag heeft gehad met haar 'partner in crime' Garth. Wat de actrices precies samen gaan doen is nog niet bekend.

Het is niet de eerste keer dat de twee vriendinnen weer samenwerken nadat 90210 in het jaar 2000 stopte. In 2014 waren ze samen te zien in de serie Mystery Girls.

Spelling kan wel een extra inkomen gebruiken nadat ze geld leende bij haar moeder om schuldeisers van zich af te schudden. Begin deze maand zou ze een vanwege stress een mentale inzinking hebben gehad, waarvoor de politie uitrukte naar haar huis.