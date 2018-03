Tim Hofman niet angstiger geworden na mishandeling tijdens opnames

Dat zei hij zaterdag in RTL Boulevard.

"We hebben wel nagedacht. Aan het programma zou je kunnen schroeven maar we hebben een formule en daar sta ik nog steeds achter. We kunnen altijd alles journalistiek onderbouwen", aldus Hofman. "Ik moest de eerste draaidag wel even ademhalen weer. Ik heb altijd zoiets van angst mag er zijn, maar het mag nooit de baas zijn. Gewoon gaan."

Het revalideren gaat ondertussen gewoon verder. "Ik heb zodanig klappen gehad, dat ik een scheur in m'n jukbeen had en m'n kaak was in tweeën. En ik heb hersenletsel", somde de presentator op. "Daar ben ik nu goed van aan het herstellen. En ik heb een soort whiplash-achtig ding in m'n nek geslagen. Dus ik heb nu drie keer in de week fysio, dat duurt nog gewoon een jaar."

Naar verwachting zal Hofman uiteindelijk volledig herstellen.

Studentenhuis

Hofman gaat in zijn YouTube-programma #BOOS wekelijks op pad om kleine en grote problemen voor jongeren op te lossen. In augustus was hij voor opnames in Nijmegen, waar hij langs ging bij huisbaas Ton Hendriks naar aanleiding van een klacht die Hofman kreeg van een huurder van een van de panden van Hendriks.

Hofman wilde Hendriks wijzen op de gebreken in het studentenhuis. Zo was er onder andere sprake van een lekkende boiler, een defecte brandmelder en een slecht sluitende voordeur. Het gesprek hierover met Hendriks liep echter uit de hand en er ontstond een handgemeen.