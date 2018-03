'Emma Watson heeft relatie met Glee-acteur Chord Overstreet'

"Ze zijn sinds een tijdje aan het daten. Het is nog redelijk vers allemaal", zegt een ingewijde tegen People. De twee zouden elkaar hebben leren kennen dankzij wederzijdse vrienden. "Ze lijken misschien een raar koppel, maar hun karakters vertonen veel overeenkomsten."

De 27-jarige Watson vertelde een jaar geleden aan Vanity Fair dat ze liever niet teveel loslaat over har persoonlijke leven. "Het kan niet zo zijn dat ik in een interview dingen vertel over mijn vriend en dan verwacht dat paparazzi geen foto's van hem willen maken. Zo werkt het niet."

De Britse actrice had eerder relaties met onder anderen ondernemer William Knight en Matthew Janney. De 29-jarige Overstreet was jarenlang te zien in Glee als Sam Evans. Hij is ook muzikant; in 2016 bracht hij zijn eerste single uit.