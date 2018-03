Georgina Verbaan en Bram van Leeuwen uit elkaar

Dat bevestigt het management van de 38-jarige Verbaan aan Shownieuws.

"Bram en Georgina hebben in goed overleg besloten hun relatie te beëindigen, maar blijven liefdevol betrokken bij elkaars leven", luidt de verklaring van de persagent van de actrice.

Van Leeuwen en de actrice ontmoetten elkaar in een nachtclub in Amsterdam. De twee verschenen daarna verschillende malen in het openbaar zoals bij de onthulling van Verbaans Gouden Tegel op de filmboulevard in Utrecht. Na een half jaar trok de in de reclamebranche werkzame Van Leeuwen in bij Verbaan in Amsterdam.