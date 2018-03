'Hugh Grant voor de vijfde keer vader geworden'

Dat onthult Hurley tijdens een promotour van haar serie The Royals, meldt E!. Op de vraag of zij nog goed met Grant omgaat, antwoordt de actrice: "Ik zie Hugh veel en spreek hem vaak. Hij is nu een vader van vijf kinderen en een geweldige vader", vertelt Hurley. "Hij zal altijd mijn beste vriend blijven."

In een talkshow die later plaatsvond, onthulde de actrice nog meer details over Grant in zijn hoedanigheid als vader. "Zijn kinderen hebben hem getransformeerd van een wanhopige tot een iets minder wanhopige man. Het heeft hem goed gedaan."

Peetvader

Met de 35-jarige producer Anna Eberstein heeft Grant al twee kinderen, een zoontje van vijf en een tweejarig dochtertje.

Met de Chinese Tinglan Hong kreeg hij eerder ook twee kinderen, Tabitha van zes en de driejarige Felix. Hij is ook de peetvader van Damian, de zoon van Hurley. Grant en Hurley hadden dertien jaar lang een relatie.