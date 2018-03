Jacob Derwig houdt al 25 jaar plakboeken bij van carrière

Dat vertelde de 48-jarige acteur, bekend van onder meer Penoza, Klem en Bankier van het Verzet, vrijdag tijdens een interview op NPO Radio 1.

"Ik ben een plakboekenman", aldus Derwig. "Ik speel al 25 jaar, dus dan valt er wel wat uit te knippen." Het verzamelen van herinneringen helpt hem tegen de vluchtigheid van het leven. "Zeker een toneelstuk is snel weg als je klaar bent met spelen. Ik vind het prettig om herinneringen te bewaren."

Daarnaast wordt Derwig rustig van het inplakken. "Het is denk ik een hobby voor me", legt hij uit. "Ik ben een terugkijker. Dat is een karaktertrek van mij die ik koester." Dat geldt ook voor de prijzen die de acteur in zijn leven heeft gewonnen. "We hebben thuis echt een prijzenkastje. Prijzen gooi je niet weg, daar ben ik trots op. Dat mag gezien worden."

Derwig is op dit moment in de bioscopen te zien in Bankier van het Verzet. Hij speelt samen met Barry Atsma de broers Van Hall die samen een megafraude pleegden en op die manier in de Tweede Wereldoorlog het verzet tegen de nazi’s financierden.