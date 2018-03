Prinses Beatrix klust in Amersfoort voor NLdoet

Het drietal hielp de inwoners van het kinderdagcentrum, waar jongeren van vier tot achttien jaar met een verstandelijke beperking omgaan met dagelijkse activiteiten, met het maken van leer- en speelmaterialen en het lenteklaar maken van de tuin.

"We zijn hier niet voor de grap. Wel serieus doen", vermaande Beatrix directeur Peter Douwes van het Oranje Fonds toen deze te lichtvaardig leek aan te kijken tegen het maken van een voelbord voor de kinderen.

Over het resultaat toonde ze zich te tevreden. Daarna wachtte werk in de tuin en speelplaats, waar ze hulp kreeg van enkele kinderen van het dagverblijf. "Kijk maar niet", raadde ze hen aan toen ze werden afgeleid door de in stilte opgetrommelde media.

Veertiende jaar

Het is het veertiende jaar dat NLDoet wordt gehouden. Ook zaterdag zijn vrijwilligers in de weer voor de actie, naar verwachting ongeveer 375.000 totaal tijdens ruim 10.500 aangemelde activiteiten.

Koning Willem-Alexander en koningin Máxima komen later dit weekeinde in actie, maar de plaats waar dit is, is niet bekendgemaakt.