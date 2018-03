Roddeloverzicht: Patty woedend over chirurgiegeruchten en Sylvie aan de man

Een lipfiller hier, een botoxje daar of een facelift op z'n tijd: het moet allemaal kunnen. Bekende mensen weten nog amper hoe hun huid eruitziet zonder allerlei handige ingrepen en zijn maar wat trots op hun rimpelloze bestaan. Schaamte lijkt ook al lang niet meer nodig: iedereen doet het.

Hoe open iedereen er ook over lijkt: er valt nog genoeg te roddelen, gokken en raden. Genoeg BN'ers en internationale sterren willen wel vertellen over hun lipfillers, maar toegeven dat er een facelift aan vooraf ging is een tweede. Nieuwe borsten zijn prachtig, maar bevestigen dat ze gekocht zijn bij een dokter wil niet iedereen.

Over Patty Brard werd deze week heftig gespeculeerd: de presentatrice zou deze week een maagverkleining hebben gehad om eindelijk definitief van de kilo's af te komen waar ze volgens ingewijden al zo lang vanaf wil. Zowel Story als Telegraaf meldden dat Patty na botox, een borstvergroting (die later weer ongedaan gemaakt werd) en een huidlift nu in haar buik iets zou hebben laten aanpassen.

Diana Gabriels, cosmetisch arts van onder anderen Barbie, zo'n beetje iedere deelnemer van Temptation island en Zimra Geurts, wist te vertellen dat Patty in een week zo'n zeven kilo zou zijn kwijtgeraakt.

Patty was woedend. Hoe durfde Diana Gabriels überhaupt te suggereren dat Patty iets met haar te maken had? "Ik heb mevrouw Gabriels één keer ontmoet en heb toen besloten dat ik niks met haar van doen wilde hebben. Dat wens ik in de toekomst ook zo te houden."

Boos was Patty, maar hoe zit het nu met die maagverkleining? Diana Gabriels is de enige niet die zoiets kan doen en over de inhoud van de geruchten heeft Patty niks gezegd. Het bericht waarin Diana zei dat Patty bij een Belgische collega geholpen zou zijn, is inmiddels verwijderd, maar we weten nu nog niet of de presentatrice inderdaad 7 kilo kwijt is. Wat we wel weten: Patty heeft een advocaat in de arm genomen om juridische stappen te ondernemen.

In beeld

De ellende lijkt maar niet te mogen eindigen voor Samantha 'Barbie' de Jong. Iedere week is er wel weer iets nieuws en heftigs over de realityster te vertellen. Is het niet een zelfmoordpoging, dan is het wel het vertrek van haar kinderen naar Spanje of een seksvideo die gelekt wordt.

Ook deze week is het weer raak: bij die ene video zal het niet blijven. Als we Barbies ex Rolf Tangel, parttime pompbediende en ex-pornoster, mogen geloven zijn er namelijk nog veel meer pikante beelden van de realityster in omloop. Hoe hij dat zo zeker weet? Hij is zelf ook in meerdere van de video's te zien, zo vertelde hij deze week aan Story.

"Sam en ik hadden een gezond seksleven, en ze wilde wat te koekeloeren hebben op de momenten dat ik niet bij haar kon zijn. Door mijn werk als pornoacteur had ik er geen enkel bezwaar tegen dat er een camera meeliep terwijl we bezig waren."

Barbies manager Jake ontkende het bestaan van de beelden van Rolf en Barbie samen niet, maar benadrukte meteen: Barbie had hier nooit bewust voor gekozen. Rolf moest de beelden wel hebben opgenomen zonder haar (bewuste) toestemming, of omdat Barbie het niet wist, of omdat Barbie toen al in een depressie zat.

"Je kunt niet uitsluiten dat Rolf geweten heeft dat ze verschillende moodswings had. Dat hij daar wellicht gebruik van heeft gemaakt, dan wel zelfs misbruik van heeft gemaakt, dat staat voor mij als een paal boven water", aldus Jake in een reactie aan De Telegraaf.

Rolf lijkt zich van geen kwaad bewust, hij vindt het vooral zonde dat hij en Barbie niets hebben verdiend aan de beelden. "Dan hadden we net zo goed kunnen ingaan op dat aanbod van Kim Holland om voor vele tienduizenden euro's een pornofilm met Samantha te laten maken."

Ondertussen heeft Barbie laten weten voorlopig geen aangifte te doen naar aanleiding van het lekken van video nummer 1. Een dergelijke zaak zou momenteel te zwaar zijn voor de realityster. "Inderdaad, de schade en het emotioneel herstel als alles weer opgerakeld gaat worden, is te groot. Ze heeft alles tegen elkaar afgewogen en gekozen om aan haar herstel te werken en alles achter zich te laten", aldus Jake.

Dat herstel loopt voorspoedig, zo benadrukte Barbie deze week aan Shownieuws. Inmiddels zou ze acht weken de drugs en drank niet meer hebben aangeraakt en durven toegeven wat er aan de hand is. "Ik heb borderline."

Toch een man

Het wordt wel vaker gezegd en het blijkt toch weer waar: op het moment dat je niet meer op zoek bent naar een partner, vind je er één. Sylvie Meis vertelde in ieder interview hoe intens gelukkig ze wel niet is in haar eentje, hoe ze niet meer zocht naar de ware en echt eerst even van haar breuk van Charbel Aouad wilde bijkomen.

En natuurlijk: deze week concludeerde de roddelpers dat Sylvie, twee maanden nadat ze zei het nog even rustig aan te willen doen, een nieuwe relatie heeft. De presentatrice werd hand in hand gefotografeerd met ene Sander, een Nederlandse arts met wie ze het sinds enige tijd héél gezellig zou hebben.

Sander is volgens de bladen (nog niet) rijk, maar heeft daar wel potentie voor. De exen van Sylvie hadden allemaal een flinke portemonnee en dus lijkt het van belang dat de dermatoloog nog even doorspaart. Dat hij gespecialiseerd is in huidbehandelingen is in ieder geval fijn: van Sylvie zou volgens AD bekend zijn dat ze "constant met haar uiterlijk bezig is".

Bevestigd is de liefde nog niet: op Sylvies sociale media-accounts prijken tientallen foto's, maar geen waar ze met Sander op staat.

Mocht het waar zijn, dan is het meteen de eerste Nederlandse man sinds Rafael van der Vaart. Charbel kwam uit Dubai, Maurice 'Momo' Mobetie uit Zwitserland, Guillaume Zarka uit Frankrijk en Samuel Deutsch uit de Verenigde Staten.

Twee weken geleden schreven de bladen nog dat Sylvie nooit meer iemand had ontmoet die aan Rafael kon tippen: misschien dat deze nieuwe Nederlander dat wel lukt?