Het is nog niet bekend of het een jongen of meisje is. Ook de naam van de tiende in lijn van troonsopvolging is nog niet bekendgemaakt.

De prinses is sinds half februari met haar gezin in Zweden, omdat ze in haar geboorteland wilde bevallen van haar derde kind.

De driejarige prinses Leonore kwam ter wereld in New York, prins Nicolas zag in juni 2015 het levenslicht in het ziekenhuis van Danderyd.