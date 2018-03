Abbey Hoes wil geen 9-tot-5-baan

​"Ik vind het al moeilijk om elke dag in mijn eigen huis terug te komen, haha", aldus de 23-jarige actrice in gesprek met AD.

Bang dat ze over twee of drie jaar uitgekeken is op haar werk als actrice, is Hoes niet. Ze heeft dan voldoende andere opties. "Hobby's die ik graag tot mijn beroep zou willen maken. Schrijven, regisseren, muziek maken, althans een poging tot. Ik probeer weer een beetje te tokkelen op mijn gitaar die ik te lang heb laten staan. Het is zo ontspannend. Ja, allemaal in de creatieve hoek ja, dus weer een wankel vak, maar lekker onvoorspelbaar."

Een eventueel vistentje op het strand in Spanje is voor de actrice ook een optie, al twijfelt ze of ze haar vriend Tobias Kersloot er net zo over denkt. "Hij heeft ook een vrije ziel, al weet ik niet of ik Tobias meekrijg naar dat vistentje.''