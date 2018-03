Russell Crowe veilt persoonlijke spullen wegens scheiding

Een van de meest opvallende items is het gladiatorenvest dat Crowe droeg in zijn rol als Maximus in de film The Gladiator, waarvoor hij een Oscar won. Het vest moet tenminste 25.000 euro opbrengen.

Verder verkoopt hij onder meer filmposters, accessoires en kledingstukken die hij in verschillende films gebruikte. Ook veilt de acteur meerdere meubels en peperdure handbeschilderde kamerschermen.

Crowe en zijn vrouw verdelen de inboedel, maar het is niet duidelijk waar het uiteindelijke eindbedrag naartoe gaat. Op de site van veilinghuis Sotheby's is weliswaar de gehele catalogus in te zien, maar wordt verder niet verwezen naar een goed doel of andere liefdadigheidsinstelling.

Crowe zelf is kraakhelder over deze veiling: "Het zijn drie kamers vol met spullen waar ik niets meer om geef, waar ik geen zin meer in heb om het te onderhouden en waar ik dus vanaf wil." Volgens de acteur zijn hij en zijn vrouw op goede voet met elkaar en "leiden ze deze veiling samen in goede banen".