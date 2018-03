'Biografie Gordon aangepast na klachten van zus Lydia'

Verder wordt een foto verwijderd waarop het hele gezin Heuckeroth te zien is en die zonder toestemming werd gebruikt, zo liet Lydia weten aan Shownieuws.

Een woordvoerder van Uitgeverij Overamstel doet inhoudelijk geen uitspraken over de aanpassingen. Wel laat hij weten kennis te hebben van het feit dat Lydia moeite had met bepaalde passages. "We hebben dat serieus genomen en zijn daarover in contact gegaan met de advocaat van mevrouw Heuckeroth. Verder kunnen we er helaas geen uitspraken over doen."

Lydia en haar broer Johny ontkennen het misbruik en kondigden eerder aan naar de rechter te stappen om het boek uit de winkels te krijgen. Wat Lydia betreft is een kort geding nu van de baan, laat haar advocaat aan Shownieuws weten. "Onze overige eisen zullen we in een bodemprocedure aanhangig maken en hoeven niet in een spoedprocedure (kort geding)."