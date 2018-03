Arie Luyendyk Jr. heeft spijt van verloving met Becca Kufrin

De 36-jarige Luyendyk Jr., die in Den Bosch werd geboren maar op jonge leeftijd naar de Verenigde Staten verhuisde, kwam zelf met het idee om camera's toe te laten op het moment dat hij Kufrin de bons gaf.

"Ik ging naar de makers van het programma en vertelde wat ik van plan was", zegt Luyendyk Jr. tegen The Hollywood Reporter. "Ze vonden het een goed idee om het te filmen en ik vond dat ook, want op die manier kon iedereen zien hoe erg ik met de situatie in mijn maag zat."

"Ik zat fout", vindt de voormalige vrijgezel. "Ik had me niet moeten verloven. Ik heb een grote fout gemaakt. Als we dat niet hadden gefilmd, zouden er veel vragen over komen, dus het is goed dat iedereen het heeft kunnen zien."

Bachelorette

Na de verbroken verloving werd Kufrin door de makers van het programma gevraagd voor The Bachelorette, een spinoff van The Bachelor waarin een vrouw op zoek gaat naar de man van haar dromen. "Ik ben blij voor haar. Ze kan nu verder met haar leven en iemand zoeken die bij haar past", aldus Luyendyk Jr., die "later dit jaar" gaat trouwen met Lauren Burnham.

Veel kan hij nog niet zeggen over zijn aanstaande huwelijk. "Het wordt een avondhuwelijk, rond zonsondergang. Over de kleuren hebben we het ook al gehad", aldus Luyendyk Jr. "Hij gaat blauw dragen", voegt Burnham toe. Beiden zeggen geen problemen te hebben met een televisiehuwelijk. "Het ligt er een beetje aan of het past in onze planning", aldus Luyendyk Jr.