Zoon Tommy Lee zegt dat alcoholisme van vader oorzaak is van ruzie

Dat heeft de jonge Lee (21) in een verklaring aan People geschreven.

"Ik heb zo vaak geprobeerd een interventie te organiseren, wat tot mijn frustratie nooit is gelukt. Ik had gehoopt dat mijn vaders herstel en de daarbij behorende geheelonthouding een privékwestie konden blijven, maar door zijn uitlatingen op sociale media voel ik me genoodzaakt hier toch publiekelijk op te reageren," aldus de 21-jarige Brandon Lee.

"Ik zal blijven meewerken met justitie, als dat nodig is. Ik houd van mijn vader en wil niets liever dan hem gelukkig, gezond en nuchter zien."

Leugen

Lee (55) reageerde bijzonder fel op de verklaring van zijn zoon via Twitter: "Ik ben gelukkiger dan ik ooit ben geweest. Ik neem zo nu en dan een drankje, want ik ben gepensioneerd en geniet van het leven. Ik heb me dertig jaar uit de naad gewerkt, dus ik verdien het. Jij hebt helemaal nooit een interventie gepland, je hebt nauwelijks met me gesproken toen je hier was. Je probeert gewoon je eigen hachje te redden!"

TMZ meldde dinsdag dat een ruzie tussen Tommy en Brandon Lee uit de hand was gelopen en dat de 21-jarige Brandon handelde uit zelfverdediging toen er klappen vielen. Tommy Lee zei later dat Brandon niet uit zelfverdediging handelde, maar hem aanviel en bewusteloos sloeg.

Tommy Lee werd na de vechtpartij even naar het ziekenhuis gebracht ter controle. Hij deelde op sociale media een foto van zijn verwondingen. Hij liep onder meer een dikke, bloedende lip op.