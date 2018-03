Henk Schiffmacher moet gezonder gaan leven na ziekenhuisopname

"Ik kan niet de draad weer oppakken en verder gaan, want er ging duidelijk iets verkeerd", vertelde de tatoeëerder woensdag in De Coen en Sander Show.

"Ik moet me wel een beetje zorgen maken. Dat ligt niet in mijn aard, als persoon. Dus ik moet me wat meer druk maken over mezelf. Ik was heel snel heel veel aangekomen, dat bleek allemaal vocht te zijn. Ik klapte zowat uit elkaar, dat zijn ze er nu aan het uithalen."

Schiffmacher was vorig jaar begonnen met een gezondere levensstijl. "Ik ben wel gezonder gaan leven. Dat doe ik wel, maar ik neem natuurlijk wel af en toe een borreltje. Ik rook minder, ik doe alles minder."

Opname

Maandag was Schiffmacher al in het ziekenhuis. "Toevallig was ik bij de cardioloog. Die heeft me gehouden. Hij zei: 'Blijf jij maar lekker hier."

Door de ziekenhuisopname zijn voorlopig vijf voorstellingen van zijn theatershow Schiffmacher Vertelt afgelast.