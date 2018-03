Demi Lovato benadert potentiële dates via Instagram

De Stone Cold-zangeres zegt woensdag tegenover People dat ze "niet lijdt", nu ze vrijgezel is. "Er waren jaren dat ik een relatie had en ik niets over mezelf leerde." Nu doet ze dat naar eigen zeggen dus wel.

Lovato was zes jaar samen met haar vriend Wilmer Valderrama (38), maar die relatie is sinds twee jaar over. Nu is de zangeres op zoek naar "iemand die haar behandelt als een koningin." Ze vindt het niet eng om daarvoor haar best te doen.

"Ik ben meestal degene die op de ander afstapt", vertelt Demi Lovato. "Ik vraag altijd als eerste van de twee: mag ik je nummer? Of ik stuur ze een privéberichtje via Instagram."