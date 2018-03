Ex-man Sylvia Geersen weigert scheidingspapieren te tekenen

"Ondertussen krijg ik dagelijks mails met Bijbelteksten van hem: 'You're my wife, God gave you to me.' Volgens hem rust er een vloek op me, omdat een vrouw van God altijd bij haar man blijft", aldus het 32-jarige model.

Geersen was echter doodongelukkig met haar echtgenoot. "Hij bleek heel anders te zijn dan hij zich had voorgedaan. Het is een religieuze fanaat. Elk gesprek ging over God en Jezus. Zelf ben ik ook religieus, dus alle respect, maar hij is niet mijn priester."

Geersen trouwde in januari 2016 met Martinez, elf dagen nadat de twee elkaar in het echt hadden ontmoet. Daarvoor hadden ze al contact gehad via sociale media. Al snel bleek dat Martinez had gelogen over zijn leven. "Hij is onder valse voorwendselen met me getrouwd. Ik moest op een matrasje op de grond slapen. Maar ik was nog steeds verliefd en heb hem zijn leugens vergeven."

Miskramen

Het model wilde weggaan bij haar man, maar werd zwanger. "Niet veel later kwamen ze er in het ziekenhuis achter dat het hartje gestopt was met kloppen. Zo verdrietig. Al snel raakte ik weer zwanger, deze keer van een tweeling. Ook dat eindigde in 2017 in een miskraam."

"Ik ben depressief geweest door de miskramen die ik heb gehad. Een jaar lang heb ik op bed gelegen. Mijn lichaam was van slag en ook mentaal zat ik er doorheen", aldus Geersen, die zegt haar leven sinds kort weer op de rit te hebben.