Arie Luyendyk Jr. vraagt andere The Bachelor-finaliste ten huwelijk

Luyendyk Jr., die op zijn derde naar de Verenigde Staten verhuisde en zelf ook een tijdlang actief was als coureur, was eerder verloofd met een andere kandidate, Becca Kufrin.

In de finale van het populaire datingprogramma, die maandagavond in Amerika werd uitgezonden, liet hij haar echter weten dat hij toch spijt had dat hij een van de andere deelneemsters, Burnham, had laten gaan. Hij verbrak tot ontsteltenis van veel fans van de show, zijn verloving met Kufrin en vloog naar Burnham, om te kijken of zij hem terug wilde nemen.

Terugblik

In wat eigenlijk een terugblikuitzending had moeten zijn dinsdagavond, volgden camera's de vorderingen van Luyendyk Jr. met Burnham. Kijkers zagen de Nederlander lang op de Amerikaanse inpraten, waarna ze instemde met een poging de relatie nog een kans te geven.

In de studio waarin hij met Burnham terugkeek op dit seizoen van The Bachelor, pakte hij haar hand en vroeg haar voor de camera's ten huwelijk.

Bruiloft

In gesprek met People vertelt Luyendyk Jr. dat het stel helemaal klaar is voor de bruiloft. "Lauren heeft tegen me gezegd dat ik eigenlijk vier maanden te laat ben met deze verloving. Ik wilde het haar zo graag vragen en dat iedereen er in kon meedelen."