Michael B. Jordan betaalt beugel die fan tijdens Black Panther kapot beet

Het meisje, Sophia Rubb, ging heel sociale media over nadat haar orthodontist het verhaal op Tumblr plaatste. Hij schreef dat hij de draad van een beugel had gerepareerd van een meisje dat haar tanden zo hard op elkaar had geklemd toen Jordan zijn shirt uittrok in de film Black Panther dat het draadje knapte.

Rubbs naam werd niet genoemd, maar toen ze een screenshot voorbij zag komen op Twitter, wist ze dat het over haar ging.

Nieuwe beugel

In eerste instantie schaamde Rubb zich een beetje en voelde ze zich te kijk gezet. Niet veel later stuurde Jordan haar een bericht via Twitter en bood haar aan een nieuwe beugel te betalen. "Laat me weten of ik je beugel kan vervangen, ik voel me deels verantwoordelijk voor het breken ervan."

Toen werd het volgens Rubb "de mooiste dag van mijn leven."

Vader

Ook Sophia's vader vond het verhaal erg grappig. Hij reageerde met een grap op Twitter. "Iedereen, ze is oké. Ik kan jullie geruststellen dat de familie al een potje heeft gemaakt met genoeg middelen om weer een nieuwe beugel te kopen als meneer Jordans volgende film uitkomt."