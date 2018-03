Zoon Gary Oldman weerlegt misbruikbeschuldigingen van moeder over acteur

Tijdens de voogdijstrijd over de nu 20-jarige Gulliver Oldman en zijn jongere broer Charlie in 2002 en 2003, beschuldigde Fiorentino Oldman er onder meer van haar met een telefoon te hebben geslagen waar hun twee zoons bij waren.

De rechter legde de aantijgingen uiteindelijk naast zich neer en kende de voogdij over de jongens toe aan hun vader. Na de Oscar-overwinning van de acteur zondag haalde Fiorentino uit naar de Academy, die volgens haar een misbruiker had beloond met een award.

Pijnlijk

"Het is pijnlijk te zien dat er weer wordt geschreven over de valse beschuldigingen over mijn vader, zeker aangezien de zaak al jaren geleden is afgedaan", schrijft Gulliver in de brief, die werd geplaatst door een fanaccount van Oldman en later geverifieerd werd door Focus Features, de studio van Darkest Hour, waar Oldman zondag een Oscar voor won.

De jonge man is zich ervan bewust dat het onderwerp in deze tijd van Time's Up en MeToo gevoelig ligt. "Als supporter van de beweging, begrijp ik hoe het moet overkomen dat ik met een statement naar buiten kom dat een beschuldiging betwist. Maar ik was bij dit "incident" dus ik wil duidelijk maken: het is nooit gebeurd. Iedereen die zegt dat dat wel zo is, liegt."

Gulliver prijst in de brief zijn vader, die hij "mijn enige held" noemt, en verdedigt dat hij niet lovend over zijn moeder spreekt. "Als het lijkt alsof ik graag slecht spreek over mijn moeder, dat is niet het geval. Maar deze leugen, al haar leugens, dingen die ze volhoudt als haar waarheid hebben mijn vader en onze hele familie al zoveel pijn en moeilijke tijden bezorgd."