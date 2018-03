Saar Koningsberger bevallen van dochter Scottie

"Daar is ze dan eindelijk", liet Koningsberger weten aan Shownieuws. "Het was een heel avontuur om op de wereld te komen. Voorlopig blijven we nog even in het ziekenhuis, maar het lijkt echt alsof het helemaal goed gaat komen."

De 30-jarige Koningsberger maakte begin september bekend zwanger te zijn. "Het was een lange weg met vele hobbels en eindeloos veel bezoeken aan het ziekenhuis en hormoonbehandelingen, maar het is ons gelukt", zei ze toen.

Sinds eind vorig jaar onderhoudt ze haar eigen YouTubekanaal, SuperSaar, waarbij ze kijkers meeneemt in haar "avontuur dat draait om mama worden en mama zijn".