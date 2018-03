Illusionist Victor Mids valt 'heel erg op uiterlijk'

"Er zijn mannen die uiterlijk secundair vinden, ik niet. Ik kan gewoon erg van schoonheid genieten", aldus de 30-jarige Mids in gesprek met VIVA.

Heel ijdel is de illusionist zelf niet, maar hij weet dat het voor zijn werk wel belangrijk kan zijn. "Tijdens deze fotoshoot heb ik geen visagie en word ik ook niet gestyled. Maar mijn uiterlijk is natuurlijk wel belangrijk voor me. Niet omdat ik zo graag knap wil zijn, maar vanwege dat mentale. Ik moet mensen in mijn vak toch een beetje voor me winnen, anders lukken mijn illusies niet."

Mids bestempelt zichzelf niet als een "borsten- of billenman". "Ik heb het altijd heel oneerlijk gevonden dat dat een keuze zou moeten zijn."