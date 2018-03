Irene Moors kan met snoepen geen maat houden

De 50-jarige presentatrice wil, geïnspireerd door de deelnemers van SBS-programma Vet Fit, haar snoepgewoontes veranderen.

"Het was vooraf niet de bedoeling dat ik mee ging doen. Maar het gekke is, nu ik er mee bezig ben en het enthousiasme zie bij de mensen die zich hebben opgegeven, dat ik geloof ik ook mee ga doen", aldus Moors, die onder andere René Froger, de zussen van OG3NE en Brace ziet afvallen in het programma.

Doorgaans is de presentatrice geen fan van sporten. "Ik heb nooit zin om te sporten, maar echt nooit. Ik denk altijd ik ben moe, ik neem koffie en ik bel de sportschool af. Maar ik heb nu al geleerd juist als je moe bent is het handiger om toch te gaan sporten om alles in beweging te houden en je van je moeheid afkomt."