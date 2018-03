Nederlander Arie Luyendyk Jr. verbreekt verloving in Amerikaanse The Bachelor

Luyendyk Jr. (36) koos in de finale, die in de nacht van maandag op dinsdag (Nederlandse tijd) te zien was in de Verenigde Staten, voor Becca Kufrin (27) en vroeg haar ten huwelijk. Daarmee verbrak hij het contact met Lauren Burnham, die het tegen Kufrin opnam in de finale.

In de meest recente uitzending is te zien dat Luyendyk Jr. en Kufrin na de opnames van het programma zijn gaan daten, maar dat Luyendyk Jr. uiteindelijk begon te twijfelen aan zijn keuze. Voor het oog van de camera heeft hij Kufrin verteld niet met haar door te willen.

In de uitzending zegt Luyendyk Jr. de verkeerde beslissing te hebben gemaakt en gevoelens te hebben voor Burnham, met wie het contact weer is hersteld. Hoewel de relatie met Burnham nog niet is bevestigd, schrijven verschillende Amerikaanse media dat de twee een stel zijn.