Acteur Terry Crews stemt in met psychologisch onderzoek voor aanrandingszaak

Venit stond jarenlang aan het hoofd van het agentschap WME waarbij Crews een cliënt is. De advocaten van Venit eisen nu dat Crews het onderzoek ondergaat, voordat de zaak wordt voorgezet. De acteur heeft hiermee ingestemd.

Het onderzoek zou volgens TMZ zeven uur duren en is een "uitgebreid onderzoek naar Crews' psychosociale en medische verleden". Daarnaast zal ook de mentale en psychologische gesteldheid van de acteur worden bekeken.

De 49-jarige Crews kwam met zijn verhaal naar buiten nadat diverse vrouwen in artikelen in The New York Times en New Yorker vertelden door topproducent Harvey Weinstein te zijn aangerand of verkracht. Hij vertelde in het bijzijn van zijn vrouw te zijn aangerand.