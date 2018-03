Rapper Rick Ross weer thuis na ziekenhuisopname

Na vier dagen in het ziekenhuis opgenomen te zijn geweest, is de artiest ontslagen. Volgens TMZ wordt hij nu in zijn huis in Florida verzorgd.

De hulpdiensten werden vrijdag ingeschakeld toen Ross niet op prikkels reageerde en last had van zijn ademhaling. Daarom werd aangenomen dat hij luchtwegproblemen had, maar volgens de entertainmentsite blijkt hij last te hebben van hartproblemen.

Het is niet de eerste keer dat de Grammy-genomineerde artiest met gezondheidsproblemen wordt opgenomen. De Purple Lamborghini-rapper had eerder twee epileptische aanvallen binnen een periode van zes uur in 2011. Daarover zei Ross later dat dat kwam doordat hij maar twee uur per dag sliep.