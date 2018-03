Henry van Loon heeft een relatie met Jelka van Houten

Naar aanleiding van een interview met Volkskrant Magazine, waarin staat dat het uit is met zijn "nieuwe vriendin", schrijft Van Loon nu: "Voor de volledigheid, het is weer aan met Jelka."

In het interview zegt de acteur dat Van Houten zijn moeder in de laatste fase van haar leven nog heeft ontmoet. "Eigenlijk was het een valse start: we werden meteen in het diepe gegooid. Maar het was ook bijzonder."

In juni 2016 werd bekend dat Jelka van Houten na een huwelijk van zes jaar met Koppe Koppeschaar zou gaan scheiden. Henry van Loon had eerder een relatie met Jennifer Hoffman, met wie hij ook op de set staat van De Luizenmoeder staat. In Volkskrant Magazine laat hij weten dat het samen acteren "niet makkelijk was."

"De opnamen waren vorige zomer. Toen waren we al uit elkaar, sinds maart", vertelt Van Loon. "Het was niet mijn keuze. Het liep niet meer, laten we het daar maar op houden. Op zich neem je je verlies en ga je door met je leven. Maar als je elkaar weer tegenkomt op de set, wordt de wond opengekrabd."