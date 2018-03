Gerard Joling weet niet of hij nog wil samenwerken met Gordon

"We zijn gevraagd deze zomer een programma te maken, maar ik denk erover dat af te laten glijden", zei Joling vrijdagavond in Jinek. Volgens 'Geer' is 'Goor' te ver gegaan in zijn biografie. Ook Jolings moeder denkt er zo over. Zij zei tegen haar zoon dat hij niet meer thuis welkom is als hij blijft werken met Gordon. "Het zou kunnen dat ik naar haar luister."

In het boek zegt Gordon onder meer dat Joling een narcistische persoonlijkheidsstoornis heeft, dat hij "vanaf dag één alleen maar heeft lopen zeiken" bij De Toppers en dat hij de uitspraken van Gordon heeft overgenomen voor zijn t-shirts.

Joling zei "mededogen" te hebben met Gordon. "Ik vind het hartstikke jammer, zeker gezien we zoveel mooie tv hebben gemaakt voor de ouderen." De zanger zei te zijn "overvallen" door Gordons boek, dat woensdag verscheen. "Je kunt niet zomaar overal maar roepen met wie je het doet of waarom je het doet. Er zijn ook zoveel positieve dingen gebeurd, waarom schrijf je daar dan niet over?"