Sergio Herman moet na rijverbod en boete opnieuw rijexamen doen

De correctionele rechtbank in Brugge schaarde zich vrijdag achter het vonnis van de politierechter. Die veroordeelde Herman tot een geldboete van 720 euro en een rijverbod van drie maanden. De 47-jarige sterrenchef moet alle rijexamens opnieuw afleggen.

Herman werd in september 2016 betrapt in de Belgische stad Damme. Hij reed 105 kilometer per uur op een weg waar vanwege werkzaamheden niet harder dan 50 kilometer per uur gereden mocht worden.

Het was niet de eerste keer dat de restaurateur over de schreef ging. In 2014 werd hij al eens veroordeeld voor een zware snelheidsovertreding in Maldegem. Daardoor viel de straf dit keer zwaarder uit.