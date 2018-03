Jeffrey Dean Morgan en Hilarie Burton hebben dochter gekregen

The Walking Dead-acteur (51) en de One Tree Hill-actrice (35) hebben deze week een tweede kindje gekregen. Dat meldt Morgan op Twitter. Het is niet duidelijk wanneer hun dochter precies ter wereld is gekomen.

Het stel, dat al een achtjarige zoon genaamd Gus heeft, liet eerder weten dat zij "veel moeite" moesten doen om een tweede kind te krijgen.

"We waren lang bezig en het was denk ik niet onze intentie om zoveel jaren tussen het ene kind en Gus (Morgans zoon van acht jaar oud, red.) te hebben", vertelde de acteur.

In september werd bekend dat Burton zwanger is van een meisje. "Ik heb altijd al een klein meisje gewild. Ik had al een jongen en nu krijg ik een meisje. We hebben er zoveel zin in."