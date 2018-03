Kevin Smith zegt dat hij 'in extra tijd leeft' na hartaanval

In het eerste interview met podcastmaker Ralph Garman na zijn ziekenhuisopname, vertelt Smith over zijn vader die op een gegeven moment op sterven lag, maar wonderwel toch weer herstelde en daarna nog twee maanden langer leefde.

Smith denkt zich momenteel ook in die "extra levenstijd" te bevinden. "Ik had moeten sterven, daar is geen twijfel over mogelijk", aldus de filmmaker. "Het voelde alsof het moment was aangebroken dat het voor mij klaar was."

Geen vlees

Volgens Smith (47) heeft hij meer mogen meemaken en doen dan hij ooit voor mogelijk had gehouden. "Je hebt dingen gedaan waar anderen alleen maar over kunnen dromen", sprak de filmmaker zichzelf toe. "Dus als dit de prijs is die je betaalt - doodgaan voor je vijftigste - voor het gemak waarmee zoiets jou is overkomen, hoe kun je daar dan bezwaar tegen hebben?"

Omdat hij ontzettend geschrokken is en zich beseft dat het leven zomaar kan eindigen, wil Smith zijn levensstijl aanpassen en eet hij geen vlees meer, laat hij weten.

Smith brak aan het begin van de jaren negentig door met de door hem geregisseerde cultfilms Clerks, Mallrats en Chasing Amy. Ook vormt hij samen met Jason Mewes het duo Jay en Silent Bob.