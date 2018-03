Roddeloverzicht: Humberto moet weg en Emile is boeddhist

1.080 afleveringen, duizenden interviews, (bijna) vijf jaar: Humberto Tan was jarenlang de golden boy van RTL. RTL Late Night was baanbrekend, gezellig en vertrouwd. Humberto won prijs na prijs en werd op Twitter bejubeld om zijn werk. Honderdduizenden keken avond aan avond hoe Humberto acteurs, politici en onbekende mensen bij elkaar aan tafel kreeg. Humberto kon niets fout doen.

Tot vorig jaar. De kijkcijfers van RTL Late Night begonnen te schommelen, andere journalisten vonden dat er wel erg weinig kritische vragen werden gesteld aan tafel en tot overmaat van ramp kwam daar het verhaal bij dat Humberto zijn Ineke bedroog met Dionne Stax.

Ineens was het niet meer "Humberto doet het zo goed", "Humberto maakt het zo gezellig", "Humberto is zo'n sympathieke man". Ineens was het "Humberto weet de kijker niet meer te boeien", "Humberto in zwaar weer" en "Humberto bedriegt partner".

De ene na de andere vervanger voor Humberto werd op sociale media gekroond. Beau van Erven Dorens was favoriet, maar ook Daphne Bunskoek werd even genoemd als mogelijkheid. Ondertussen bleef Humberto vechten. Voor zijn carrière, voor zijn relatie, voor zijn reputatie.

Eind januari vergeleek hij zichzelf nog met kickbokser Rico Verhoeven. "Na die eerste ronde, toen hij flink wat klappen kreeg, dacht hij echt niet: weet je wat? Ik stap de ring maar uit. Nee, hij ging door. Tot en met de vijfde ronde." Rico won die wedstrijd uiteindelijk, sinds woensdag weten we dat Humberto de kans niet krijgt om de wedstrijd nog te winnen.

Humberto moet veldruimen voor Twan Huys. Per 1 juli zien we niet langer Humberto dagelijks aan tafel, maar de Nieuwsuur-presentator. Dat vertrek is niet vrijwillig, zo maakte Humberto met tranen in zijn ogen duidelijk: hij wilde door, hij wilde meer. Maar RTL wil iets anders, iets nieuws. RTL wil Twan.

Toch grappig: al die mensen die eens zo kritisch waren op Humberto, kruipen nu terug. Het is toch best verdrietig allemaal en is Twan nou de juiste persoon voor het programma?

Voor Humberto is het gedaan. Hij komt echt niet meer terug. Of hij bij RTL blijft is ook de vraag. Tijdens zijn afscheid zei hij dat hij "zelfs" in gesprek is met de zender hoe ze er nu uit moeten komen. Bij de NPO moeten ze nu op zoek naar een nieuwe presentator voor College Tour en Nieuwsuur. Misschien kan Humberto dat gaan doen?

Schandalig

René Froger heeft een kwade dronk, Jeroen van der Boom is nep, Connie Breukhoven is een vals sekreet: noem een bekende Nederlander en Gordon heeft er iets over te zeggen. De zanger neemt doorgaans geen blad voor de mond en dus rommelde het al weken in showbizzland. Met welke schandalen zou Gordon nog meer naar buiten komen in zijn boek?

In een eerste publicatie in HP/De Tijd konden we al lezen dat Gordon niet alleen voor anderen keihard is, ook over zichzelf is hij altijd eerlijk. Daar stond dat de zanger regelmatig in zijn eentje cocaïne snuift "om het kutgevoel" uit zijn lijf te krijgen.

Bij Jinek vertelde hij vervolgens dat hij en John Ewbank in het verleden wel eens gezellig samen op de bank hadden zitten masturberen en iedereen dacht: dit boek moet ik lezen.

Toen het boek woensdag in de winkels lag, was het niet aan te slepen. De eerste druk van het boek is al uitverkocht en dus de vraag: staat er echt zoveel spannends in?

Gerard Joling was in ieder geval niet heel blij, want Gordon was toch wel erg vals geweest. "Ik weet hier en daar echt niet wat ik léés. Zoveel verdraaiingen, zoveel verwijten, zoveel verwijten aan mijn adres waar ik me helemaal niet in herken."

Zo staat onder andere in het boek dat Gerard een narcistische persoonlijkheidsstoornis heeft, dat Gerard Gordons ideeën heeft gejat voor zijn t-shirtlijn, dat Gerard altijd de aandacht blijft op zoeken en vooral: dat Geer en Goor geen vrienden zijn.

Ook Gordons zus was boos, want Gordon zou de familie onnodig beledigen. Gordon vertelt in het boek hoe hij op jonge leeftijd is misbruikt en concludeert dat het zijn broers en zussen dan vast ook is overkomen. Zus Lydia is zo boos dat ze het boek uit de schappen wil en werkt aan een aanklacht.

En dat terwijl bijna alles wat in het boek staat, Gordon toch al eens gezegd, geroepen of geschreven heeft. Even googelen en het is duidelijk dat er weinig echt nieuws staat in het boek. Gordon is nu eenmaal heel open en eerlijk, dat is in dit boek niet anders.

Helemaal zen

Emile Ratelband zal door weinig mensen worden omschreven als een relaxte, rustige man die zijn zen helemaal gevonden heeft. Het schreeuwen van "Tsjakka!", het rennen over hete kolen, maar vooral al het gedoe rondom zijn scheiding van Moon en de problemen met de kinderen die daarbij kwamen kijken, zullen bij weinig mensen het gevoel geven dat Emile de rust in zichzelf heeft gevonden.

Wat blijkt: dat heeft hij wel degelijk! Geen "Tsjakka" meer voor Emile, maar voortaan slechts "Om". Emile Ratelband is boeddhist. Compleet met kaal hoofd en oranje gewaad.

Het is niet de eerste keer dat Emile bezig is met het geloof: eerder zei hij al een combinatie van veel verschillende geloven te willen combineren voor zijn nieuwe geloof. Boeddhisme zat daar toen ook al bij.

Emile is zelfs al gecertificeerd en kan een speciale meditatietechniek die hij in Thailand leerde, nu ook in Nederland aan andere mensen gaan bijbrengen.

"Het is een zeer energieke vorm van een meditatie, dus dat past wel bij me. Een soort zelfhypnose in de vorm van een ademhalingstechniek. Mensen raken ervan in trance, vallen flauw en ik ben hier zelfs ooggetuige van spontane genezingen. Het is ongelooflijk wat ik hier meemaak", aldus de goeroe.

Helemaal zen worden met Emile. Wie had dat gedacht.