Barry Atsma regelmatig aangesproken door vrouwelijke fans

De Telegraaf schrijft vrijdag dat Atsma vertelt over de keren dat hij door vrouwen werd aangesproken en soms ook aangeraakt, onder meer tijdens 'Ladies Nights' van zijn romantische komedies.

Op Twitter zegt de acteur vrijdag dat een deel van de citaten uit het stuk niet kloppen. "Zo fijn die koppenmakers die weer lekker suggestief citeren. Dit zijn niet mijn woorden mensen", schrijft de acteur.

De krant citeert Atsma over een aantal ontmoetingen. "Ik herinner me momenten dat vrouwen te veel gingen drinken en met zijn zessen tegelijk voor me gingen staan. Ze zaten aan mijn kont en als het even kon, gingen hun handen ook nog naar mijn kruis. Lachen, gieren, brullen. En dan roepen: ben je nou verlegen?"

Ook op vakantie werd de acteur wel eens lastig gevallen door groepjes vrouwen. "Ze wilden met me op het strand op de foto, maar mijn kinderen waren er ook bij. Dan zeg ik meestal: ik kom zo wel even naar jullie toe. Maar deze vrouwen bleven aandringen. Dan klonk het: Ah joh, doe niet zo flauw! Of opmerkingen als: Jij bent ook arrogant, zeg!"