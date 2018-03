Relatie Samantha 'Barbie' de Jong met Jordi is voorbij

Jordi deed zijn verhaal aan Shownieuws. "Ik ben een beetje klaar met alle dingen die over mij gezegd worden. Het is echt klinkklare onzin. Samantha en ik hebben besloten ermee te stoppen, omdat dit niet gaat werken. Het heeft onze relatie kapotgemaakt."

De inmiddels ex van de 28-jarige De Jong werd toegang tot het ziekenhuis geweigerd toen de realityster daar in januari belandde na haar zelfmoordpoging. Dat zit Jordi nog altijd dwars. "Ik krijg zo veel negativiteit over mij heen, ik heb daar geen zin meer in. Helaas, ik had het niet zo gewild, maar het is voor ons niet weggelegd."

De breuk met Jordi is zwaar voor De Jong, nadat ze de laatste maanden toch al niet even stevig in haar schoenen stond. Ze leunde enorm op haar "steun en toeverlaat", zo vertelde ze eerder. "Jordi is er in alles voor me geweest, dat was al zo toen ik hem ontmoette. ’Meisje, heb je zoveel wat er in je hoofd omgaat’, zei hij."

De Jong zag onlangs haar kinderen vertrekken: dochter Angelina (5) en zoon Milano (2) zijn met hun vader Michael van der Plas naar Spanje verhuisd.