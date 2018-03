Patricia Paay eist schadevergoeding voor sekspop-idee Johan Vlemmix

Paay eiste in een brief die donderdag rondging op sociale media, dat Vlemmix vóór vrijdag 12 uur aan haar advocaat Johan Langelaar bevestigt dat hij de pop niet gaat produceren en uitbrengen.

Vlemmix liet kort hierop weten dat hij van het plan afziet. "Het was oprecht bedoeld als een leuke verrassing", stelt hij.

Ook staat in de brief dat Vlemmix een bericht moet verspreiden in de media waarin hij zijn excuses aanbiedt. Langelaar eist ook een schadevergoeding van 30.000 euro, wat Vlemmix per ommegaande moet betalen. Vlemmix laat weten geen excuses aan te willen bieden en is ook niet van plan om de schadevergoeding te betalen.

22 februari werd bekend dat Vlemmix een sekspop van de bekende televisiepersoonlijkheid op de markt wil brengen. Paay reageerde hierop door te zeggen dat ze dit plan "te belachelijk voor woorden" vindt.