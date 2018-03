Thekla Reuten neemt voorbeeld aan gezinsleven Meryl Streep

"Zij heeft echt de tijd genomen voor haar kinderen", zeg Reuten over Streep in De Telegraaf. De actrice maakte woensdag bekend in verwachting te zijn van haar tweede kind. De 42-jarige heeft al een zoon van twee met acteur Gijs Naber (37).

"In interviews uitte ze destijds de angst dat ze nooit meer gevraagd zou worden. Nou, kijk haar carrière eens!", zegt de actrice over haar grote voorbeeld. "Gijs en ik proberen ons leven zo vorm te geven dat één van ons altijd bij ons tweejarige zoontje is. Dat is een uitdaging, omdat we allebei freelancer zijn en ook onze carrière willen blijven voeden. Tot nu toe gaat het goed."

Hoofdrol

Toch ziet Reuten ook voordelen aan het onregelmatige werk van haar en Naber. "Doordat Gijs en ik elkaar ook hele maanden kunnen afwisselen, kan ons zoontje van beide ouders onverdeelde aandacht krijgen. Niet één ouder die de hoofdrol heeft."

Reuten is er "zeker" van dat ze door haar gezin een keer 'nee' moet zeggen tegen een hoofdrol in een film of serie. "So be it. Ik denk dat het belangrijk is naar de lange termijn te kijken."