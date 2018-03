Zus Gordon wil zanger aanklagen om boek

In zijn biografie vertelt Gordon (49) dat hij op jongere leeftijd is misbruikt, iets wat hij eerder ook al eens heeft gezegd. In het boek komt ook naar voren dat zijn zussen en broers mogelijk ook zijn misbruikt door het familielid.

"Ik ben misbruikt, van mijn zevende tot mijn twaalfde. Ik vermoed dat bijna alle kinderen in ons gezin zijn misbruikt. Sommigen willen er niet over praten, maar ik weet bijna zeker dat het ons allemaal is overkomen", aldus de zanger in zijn boek.

Zijn zus zegt dat het niet aan hem is om dit zo te vertellen. "Wie is hij om dat neer te zetten in dat boek, zonder ons te vragen of het ons wel is overkomen? Het is niet waar. Je kan niet zomaar iets neerzetten en verzinnen. Dat hele 'denken' over de familie, wat hij schrijft, is voor zeventig procent gelogen. En dat doet zeer. Hij zet mijn ouders neer als een stuk vuil."

Lydia heeft inmiddels een advocaat aangenomen om de zaak voor de rechter te krijgen. Zij wil dat het boek uit de winkels verdwijnt.