Lisa Marie Presley moet advocatenkosten van ex-man betalen

Het geld is bedoeld om Lockwoods advocatenkosten te dekken. In eerste instantie vroeg hij een aanzienlijk hoger bedrag, maar daarmee stemde de rechter niet in. De twee zijn al een poosje verwikkeld in een heftige "vechtscheiding".

De grote vraag is nu waar Presley het geld vandaan haalt. Volgens TMZ staat de dochter van Elvis Presley voor een bedrag van ruim 16 miljoen dollar, omgerekend 12,9 miljoen euro, in het rood. Uit de scheidingspapieren blijkt dat zij een belastingschuld heeft van ruim tien miljoen dollar over de jaren 2012 tot en met 2015.

Daarnaast heeft ze een oplopende hypotheeklast voor een huis dat ze bezit in Groot-Brittannië dat ze probeert te verkopen omdat ze de hypotheek niet kan betalen. Bovendien heeft ze schulden op een aantal creditcards en heeft ze nog onbetaalde advocatenrekeningen liggen.