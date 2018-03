Tatjana Simic maakte nooit #metoo-situatie mee

"Mensen denken vaak dat ik aaibaar en benaderbaar ben, maar ik ben niet dat meisje uit Flodder", vertelt Simic (54) in een interview met JFK Magazine.

"Van jongs af aan ben ik eraan gewend om op te passen. Stel dat iemand mij zo maar bij mijn arm zou pakken of over mijn rug streelt, dan zeg ik meteen: 'Wat doe je, ben je gek?' Je bent er altijd zelf bij, maar ik begrijp dat niet iedereen zo in z’n schoenen staat als ik", zegt het voormalige Playboy-model.

Als Simic vroeger bij een shoot was die haar niet aanstond, ging ze weg. "Wie is een fotograaf om mij te vertellen wat ik moet doen? Ik moet niks!", vertelt ze. "Ik heb nooit gekropen voor succes en ben nooit op iemand z'n schoot gaan zitten om iets voor elkaar te krijgen. Dat zit niet in me", aldus de Flodder-actrice.