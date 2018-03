Mattie Valk zou 'nooit zo maar iemand mee naar huis nemen'

"Ik zou heel bang zijn dat zo iemand blijft plakken en dat ik dan moet zeggen: 'Joh dit was eenmalig, toedeloe'", aldus Valk in een interview met JFK Magazine.

Het hoofd van de dj (33) staat op dit moment sowieso niet naar daten. Nadat hij in 2016 na dertien jaar de relatie met zijn vriendin verbrak nadat bleek dat hij niet de biologische vader van hun tweeling was, ging hij voor het eerst op zichzelf wonen.

"Ik ben vanuit mijn ouderlijk huis meteen gaan hokken. Nu wil ik even goed ruiken aan het vrijgezellenbestaan", vertelt Valk, die in het begin erg moest wennen aan het alleen wonen.

"Ik moest echt even mijn draai vinden om in een donker huis thuis te komen en 's avonds alleen in bed te liggen. Dat ging heel moeizaam, maar ik heb het idee dat ik daar nu een beetje mijn draai in heb gevonden en in mijn eentje blij kan zijn", aldus de dj.

Marieke Elsinga

Zelfs presentatrice Marieke Elsinga, aan wie hij in de media meerdere malen gekoppeld werd, kan dat niet veranderen.

"Marieke is niet iemand op wie ik zou kunnen vallen. Ik vind het fijn om voor iemand te zorgen, maar zij heeft haar zaakjes al zo op orde dat ik me bij haar zou afvragen wat ik aan haar leven zou gaan toevoegen", zegt Valk.

"Zij staat zo d'r mannetje - daarin proef je in niks dat ze een man nodig heeft. Dat is heel gezond, maar ik zou daardoor denken: jeetje, wat kom ik doen?", aldus de Qmusic-dj.