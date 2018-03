Keith Richards vindt dat Mick Jagger gesteriliseerd moet worden

"Mick is een hitsig oud mannetje, het is hoog tijd voor een knip. Je kunt op die leeftijd toch geen vader meer worden, die arme kinderen!", aldus Richards (74) in een interview met The Wall Street Journal.

De gitarist bood enkele uren na de publicatie van het interview excuses aan voor zijn uitspraak en liet weten ook zijn spijt te hebben betuigd tegenover Jagger.

Toch heeft Richards er nooit een geheim van gemaakt dat hij en Jagger niet altijd door één deur kunnen. In zijn memoires Life (2010), noemt Richards de Rolling Stones-zanger "ondragelijk om mee in een band te zitten". Ook maakte hij de "kleine penis" van Jagger belachelijk.

Spanning

"Het maakte niet uit wat ik in mijn boek over hem schreef, ruzie hebben we toch altijd wel", vertelt de gitarist in het interview. Maar volgens Richards is juist die constante spanning tussen hen het geheim van hun succes als rocklegendes.

"Wat betreft de Rolling Stones is er geen betere frontman dan Jagger. Hoe erg hij het bloed soms onder mijn nagels uithaalt, hij is fantastisch om mee samen te werken", aldus de gitarist.