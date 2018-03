Emile Ratelband zegt zich tot het boeddhisme te hebben bekeerd

"Ik ga voortaan kaal door het leven. Tsjakka is voorbij", vertelt Ratelband (68) aan het AD.

De positiviteitsgoeroe bezocht Thailand om zijn vriend Erwin Smit op te zoeken. Deze daagde hem uit om daar een bijzondere meditatietechniek te leren.



Ratelband zou nu gecertificeerd zijn om deze techniek in Europa te introduceren, iets wat hij van plan is om na zijn thuiskomst in Nederland te gaan doen.

"Het is een zeer energieke vorm van een meditatie, dus dat past wel bij me. Een soort zelfhypnose in de vorm van een ademhalingstechniek. Mensen raken ervan in trance, vallen flauw en ik ben hier zelfs ooggetuige van spontane genezingen. Het is ongelooflijk wat ik hier meemaak", aldus de goeroe.

Ratelband liet eerder al weten ooit zijn eigen geloof te willen starten. Deze godsdienst zou uit "een combinatie van heel veel verschillende dingen" bestaan, zo zei hij toentertijd.