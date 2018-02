George Clooney werkt met sterrenmanager aan wapenprotest

Volgens TMZ heeft Clooney Braun, die vorig jaar het One Love Manchester-concert organiseerde, gevraagd om te helpen met het inzamelen van geld.

Zowel Clooney als Braun wil op de achtergrond blijven zodat de overlevenden van de schietpartij op een school in Florida twee weken geleden in de spotlights blijven staan. Ze willen voorkomen dat beroemdheden het voortouw nemen in de actie die de scholieren zelf opzetten.

De March For Our Lives op 24 maart kan inmiddels wel rekenen op veel steun uit Hollywood. George en Amal Clooney doneerden een half miljoen dollar, net als Oprah Winfrey en Steven Spielberg. Ook sterren als Justin Bieber en Lady Gaga steunden via sociale media de actie.