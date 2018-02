Michael van der Plas mag van vriendin één keer in de week op stap met vrienden

In gesprek met Privé vertelt dat hij niet gelijk de wind van voren krijgt als hij eens naar een andere vrouw kijkt. "En allermooiste is gewoon dat ze een echt moedertje is. Als ik zie hoe ze met de kinderen omgaat, kan ik alleen maar een gelukkig mens zijn. Ze is het laatste stukje van de puzzel."

De kinderen van Van der Plas (37) en zijn ex Samantha 'Barbie' de Jong (28) wonen sinds korte tijd bij hun vader in Spanje. Samen met Angelina (5), Milano (2) en zijn nieuwe 22-jarige vriendin vormt hij echt een "gezinnetje". "Als ik ’s ochtends wakker word, zie ik gelijk mijn kinderen, dat is toch het mooiste wat er is. Dan springen ze op bed en het eerste wat ze doen, is me een dikke knuffel geven."

Hoewel de aanleiding volgens Van der Plas "vreemd" is, zijn ex deed in januari een zelfmoordpoging en zag zelf af van de zorg van haar kinderen om aan haar eigen herstel te werken, vindt hij het geweldig om zijn kinderen bij zich te hebben. "De eerste dag liep ik met de kinderen over straat en viel er echt een last van mijn schouders. Dat voelde echt zo. Geen stress meer, maar gewoon weer een normaal leven. Ik zag Milano over straat rennen met een enorme grijns op zijn snoet. Dat deed mij zo goed. Het voelt veilig, dat ze nu bij mij zijn."