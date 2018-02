Politiefoto's The Notorious B.I.G. onder de hamer

De huidige eigenaar wil volgens Page Six 36.000 dollar (bijna 30.000 euro) hebben voor twee mugshots en een door Biggie Smalls geschreven briefje.

De als Christopher Wallace geboren rapper werd in 1994 of 1995 opgepakt in een nachtclub in New Jersey. Eén van de agenten die zijn papieren verzorgde op het bureau, vroeg hem een handtekening voor zijn 14-jarige zusje. In plaats daarvan kreeg hij de twee foto's met een handgeschreven briefje aan deze Megan.

Het is niet de eerste keer dat iemand een flinke zakcent probeert te verdienen aan memorabilia van de in 1997 doodgeschoten rapper: vorig jaar werd de auto waarin Notorious B.I.G. werd vermoord op een veiling aangeboden voor 1,5 miljoen dollar (1,2 miljoen euro). De SUV staat daar overigens nog steeds te koop.