'Spice Girls bij huwelijk prins Harry en Meghan Markle'

"Ja, ik ga. Ik weet niet of ik dat had moeten zeggen", antwoordde 'Scary Spice' op de vraag of ze iemand kende die op 19 mei naar het huwelijk gaat.

De zangeres verklapte dat ook de vier andere Spice Girls zijn uitgenodigd. Op de vraag of de dames optreden voor Harry en Meghan, wilde Brown geen antwoord geven. "Ik moet gaan."

De zangeres liet ook niets los over hoe de uitnodiging voor het huwelijk eruit ziet. "Dat wordt te persoonlijk. Hij is gepast, meer zeg ik er niet over."

Fan

Prins Harry was als tiener groot fan van de Spice Girls. In 1997, een paar maanden na de plotselinge dood van zijn moeder Diana, bezocht Harry met zijn vader prins Charles een concert van de Britse meidengroep. De dames brachten de toen dertienjarige Harry tijdens een ontmoeting in verlegenheid door hem op zijn wang te zoenen en zijn hand vast te houden. Ook Harry’s bruid Markle zou groot fan zijn van de Spice Girls.

Begin februari werd duidelijk dat zanger Elton John ook op de gastenlijst staat van het veelbesproken huwelijk. Het is niet duidelijk of hij ook zal optreden.

Eerder werd bekend dat de Spice Girls een reünie-tournee zouden houden. Kort daarna bleek er toch onduidelijkheid te ontstaan, nadat Victoria Beckham in Vogue beweerde dat er geen sprake was van een comeback. De leden van de meisjesgroep zouden de contracten voor de tour al hebben getekend.