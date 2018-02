John Ewbank ontkent masturbatieverhaal uit biografie Gordon

"Hij is als altijd het slachtoffer. Deze keer van zijn eigen fantasie", reageerde Ewbank, schrijver van Gordons hit Kon ik nog maar even bij je zijn, dinsdag.

Gordon beweert dat hij en Ewbank jaren geleden porno keken en daarbij masturbeerden. "Ik denk dat John oud en wijs genoeg is om dat echt volledig te pareren. Het is niet zo dat we aan elkaar hebben gezeten", zei de entertainer maandagavond in Jinek.

Woensdag komt de biografie uit van Gordon, die is geschreven door Marcel Langedijk. In een interview met Privé zei de 49-jarige Gordon eerder al dat veel mensen zouden schrikken door de verhalen die in zijn biografie staan. "Dan heb ik het niet alleen maar over wat andere mensen uit de showbizz hebben gedaan of gezegd, maar ook gewoon de pijn en het verdriet die ik überhaupt heb moeten doorstaan in het leven. Daar heeft bijna niemand weet van."