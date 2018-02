'Maan en Tony Junior hebben een relatie'

"Ze is een wereldwijf; echt heel gezellig, heel leuk, warm iemand", aldus Peroni tegen Shownieuws. "Wij kennen haar natuurlijk al privé. En ze is oprecht, een gevoelig iemand. En het is heel gezellig om met haar uit eten te gaan. Er is een hele goede klik.”

Volgens Peroni hebben De Steenwinkel en zijn zoon elkaar via Instagram ontmoet, maar "weet dit niet zeker". Hij vertelt dat de twee elkaar afgelopen zomer voor het eerst tegenkwamen. "Tony moest ergens draaien en zij kwam als bezoeker."

Het management van De Steenwinkel zegt dat "de twee het leuk hebben samen" en ook de dj wil niet meer informatie over de relatie loslaten.

Eerste relatie

De Steenwinkel, die momenteel in de hitlijsten staat met haar Ronnie Flex-duet Blijf bij mij, liet weten nooit eerder een relatie te hebben gehad. "Ik vind het wel interessant en als het voorbij komt sta ik er ook zeker wel voor open maar het komt er gewoon niet van", vertelde ze in gesprek met radiodj Lex Gaarthuis.

Tony Junior, geboren als Tony Claessens, had eerder een relatie met YouTuber Dionne Slagter. Hij scoorde hits met nummer als Get Down en was samen met zijn vader te zien in de reallifesoap Toni & Tony: Zo Vader, Zo Zoon.