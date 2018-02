De 42-jarige heeft al een zoon van twee met acteur Gijs Naber (37). De acteur is ook de vader van het tweede kind, laat het management van Reuten aan RTL Boulevard weten.

Reuten heeft onder meer in de film Kruimeltje (1999) gespeeld en had een hoofdrol in De Tweeling (2002).

In 2008 speelde ze in de hitserie Lost en nu verschijnt ze samen met Jennifer Lawrence in de film Red Sparrow. Die komt donderdag uit in de bioscoop.